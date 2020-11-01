 Монако знищило Бордо, перемоги Монпельє та Ніцци. Результати матчів 9 туру Ліги 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Монако знищило Бордо, перемоги Монпельє та Ніцци. Результати матчів 9 туру Ліги 1

Сьогодні 20:13 79 0
Результати матчів 9 туру
Монако знищило Бордо, перемоги Монпельє та Ніцци. Результати матчів 9 туру Ліги 1
#Ліга 1, #Монако, #Бордо

Джерело - Чемпіон.

У французькій Лізі 1 відбулися матчі 9 туру.

Чемпіонат Франції – Ліга 1
9 тур, 1 листопада

Сент-Етьєн – Монпельє 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 14 Мавідіді

Анже – Ніцца 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 12 Роні Лопеш, 0:2 – 23 Ле Мелу, 0:3 – 77 Будауї

Діжон - Лор'ян 0:0

Нім – Мец 0:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 15 Гує

Реймс – Страсбург 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 – 22 Камара (автолог), 2:0 – 26 Фаєс, 2:1 – 30 Айорке

Монако – Бордо 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 – 28 Бен Єддер, 2:0 – 30 Мартінш, 3:0 – 31 Фолланд, 4:0 – 58 Фолланд

Нагадаємо, Мбаппе заявив ПСЖ про своє бажання змінити клуб.

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