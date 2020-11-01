Монако знищило Бордо, перемоги Монпельє та Ніцци. Результати матчів 9 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
У французькій Лізі 1 відбулися матчі 9 туру.
Чемпіонат Франції – Ліга 1
9 тур, 1 листопада
Сент-Етьєн – Монпельє 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 14 Мавідіді
Анже – Ніцца 0:3 (0:2)
Голи: 0:1 – 12 Роні Лопеш, 0:2 – 23 Ле Мелу, 0:3 – 77 Будауї
Діжон - Лор'ян 0:0
Нім – Мец 0:1 (0:1)
Голи: 0:1 – 15 Гує
Реймс – Страсбург 2:1 (2:1)
Голи: 1:0 – 22 Камара (автолог), 2:0 – 26 Фаєс, 2:1 – 30 Айорке
Монако – Бордо 4:0 (3:0)
Голи: 1:0 – 28 Бен Єддер, 2:0 – 30 Мартінш, 3:0 – 31 Фолланд, 4:0 – 58 Фолланд
Нагадаємо, Мбаппе заявив ПСЖ про своє бажання змінити клуб.