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Денисов: АПЛ може повернутися на телеканали Футбол

Сьогодні 14:29 466 0
Олександр Денисов прокоментував повернення АПЛ
Денисов: АПЛ може повернутися на телеканали Футбол
#Денисов

Джерело - footballua.tv.

Телеканали Футбол хочуть повернути трансляцій Англійської Прем'єр-ліги на свої канали.

Про це розповів директор телеканалів Олександр Денисов.

"Ми дуже хочемо, щоб АПЛ повернулася на телеканали Футбол. Триває другий сезон АПЛ, яку транслює Setanta. Через рік буде новий тендер.

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Ми будемо дивитися на цю історію з точки зору бізнесу, розвитку платного ринку телебачення. Будемо дивитися і цілитися. Якщо карти зійдуться – АПЛ повернеться. Ми цього будемо дуже раді.

Так, ми хочемо повернути АПЛ на наші телеканали і будемо намагатися це зробити в чесному тендері. Ми за чесну боротьбу", – розповів Денисов.

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