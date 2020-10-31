Колос - Олімпік: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Колос у 8 турі УПЛ прийме Олімпік.
У складі господарів вперше вийде орендований у Динамо форвард Євген Ісаєнко.
Стартові склади команд:
Колос: Кучерук – Кравченко, Гавриш, Чорноморець, Ємець, Задоя, Мамаду, Смирний, Костишин, Морозко, Ісаєнко.
Запасні: Кучеренко, Зозуля, Новак, Богданов, Оріховський, Антюх, Ільїн, Селезньов, Лисенко.
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Олімпік: Кичак – Ксьонз, Драме, Цимбалюк, Снурніцин, Пасіч, Тейшейра, Політило, Бабенко, Беніто, Шахаб.
Запасні: Бетім, Гришко, Аблітаров, Романовський, Завійський, Кіриленко, Чогадзе, Альваренга, Каргбо.
Матч розпочнеться о 14:00.
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