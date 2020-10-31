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Остап Маркевич відреагував на заборону гри орендованим футболістам проти Шахтаря

Сьогодні 09:15 900 0
Остап Маркевич прокоментував матч проти Шахтаря
Остап Маркевич відреагував на заборону гри орендованим футболістам проти Шахтаря
#Шахтар, #Маріуполь, #Маркевич

Джерело - shakhtar.com.

Через заборону грати орендованим гравцям проти Шахтаря у Маріуполя вийшли багато молоді.

Про це розповів головний тренер азовців Остап Маркевич.

"Чи потрібно скасувати заборону грати орендованим футболістам? Я не готовий на це запитання відповідати, адже є різні обставини й фактори, що впливають. Я не уповноважений на такі коментарі.

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На полі в нас було багато молоді, проте зрештою ми вдоволені грою хлопців, які, можливо, відчували певне хвилювання перед матчем і в його дебюті. Згодом, надто в другому таймі, змогли виявити себе на гарному рівні. Хоча, звісно, вони розуміють, що їм ще є над чим працювати, надто у фізичній підготовці. Гадаю, вони набули неоціненного досвіду, і він допоможе їм зрозуміти, які ритм та інтенсивність у матчах Прем’єр-ліги, тим паче з таким суперником, як Шахтар", - розповів Маркевич.

Нагадаємо, Шахтар розгромив Маріуполь у 8 турі УПЛ.

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