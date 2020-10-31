Сопко: Шахтар провів тренування з Маріуполем без підвищеної відповідальності

Шахтар здобув надлегку перемогу над Маріуполем, у складі якого грали юнаки.

Про це розповів ексгравець Шахтаря Олександр Сопко.

"Рахунок відповідає грі. Думаю, Шахтар при бажанні міг забити ще більше. Напевно, берегли сили, боялися непотрібних травм. Зіграли з половиною зусиль, і цього було досить для перемоги.

Це було тренування, навіть без підвищеної відповідальності. Хотілося б, щоб Шахтар здобув перемогу на класі. Але сьогодні навіть клас не особливо довелося застосовувати. Все давалося дуже легко.

Маріуполь поводився дуже скромно. І це цілком зрозуміло - грали юнаки, деякі з яких жодного матчу в Прем'єр-лізі не провели. Дуже складно", - сказав Сопко.