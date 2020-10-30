Кожанов: Димінський казав, що мною цікавилося Динамо

Футболіст згадав про інтерес від київського клубу

Джерело - ТК Футбол.

Нападник Минаю Денис Кожанов у 2010 році, коли грав за Карпати, міг перейти до київського Динамо.

Про це заявив сам футболіст.

"Так, я чув цю історію, але це скоріше чутки. Я не знаю про конкретику. Може президент Димінський спілкувався, але я не в курсі. Колись давно Димінський сказав, що мною цікавилося Динамо. Наскільки це було серйозно - не знаю", - сказав Кожанов.

Нагадаємо, в кінці серпня Денис Кожанов став гравцем Минаю. Останнім клубом ексгравця збірної України (4 матчі) була луцька Волинь, за яку він виступав протягом двох сезонів.