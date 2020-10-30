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Кожанов: Димінський казав, що мною цікавилося Динамо

Вчора 22:40 772 0
Футболіст згадав про інтерес від київського клубу
Кожанов: Димінський казав, що мною цікавилося Динамо
#Динамо, #Кожанов

Джерело - ТК Футбол.

Нападник Минаю Денис Кожанов у 2010 році, коли грав за Карпати, міг перейти до київського Динамо.

Про це заявив сам футболіст.

"Так, я чув цю історію, але це скоріше чутки. Я не знаю про конкретику. Може президент Димінський спілкувався, але я не в курсі.

Колись давно Димінський сказав, що мною цікавилося Динамо. Наскільки це було серйозно - не знаю", - сказав Кожанов.

Нагадаємо, в кінці серпня Денис Кожанов став гравцем Минаю. Останнім клубом ексгравця збірної України (4 матчі) була луцька Волинь, за яку він виступав протягом двох сезонів.

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