Корінтіанс виплатив Динамо половину боргу за оренду Сідклея

Кияни отримали 250 тисяч доларів

Корінтіанс виплатив Динамо половину суми за оренду хавбека Сідклея.

Про це повідомляє Gazeta Esportiva.

Бразильський клуб перевів киянам перший транш в розмірі 250 тисяч доларів, тобто половину від загальної суми (500 тисяч доларів). Другу частину боргу Корінтіанс має намір перевести на наступному тижні.

Спочатку за умовами контракту Корінтіанс повинен був провести перший транш ще в березні, однак потрапив у важке фінансове становище через пандемію коронавірусу. Через затяжки з платежами кияни навіть направляли скаргу у ФІФА, однак, в результаті, клуби змогли домовитися і залагодити можливий конфлікт.

Раніше, Динамо відправиться на 10-денний карантин.