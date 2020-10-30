Стало відомо місце проведення заключного матчу для синьо-жовтих в 2020 році

Джерело - УАФ.

Заключний матч відбору на Євро-2022 жіноча збірна України проведе в Полтаві на стадіоні імені Олексія Бутовського.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Останній тур в групі I команда Наталії Зінченко зіграє з Чорногорією. Для виходу України на другу позицію, підопічним Зінченко, крім перемоги в своєму матчі, також необхідна осічка Ірландії в поєдинку з Німеччиною.

Зустріч в Полтаві запланована на 1 грудня. У першому поєдинку з Чорногорією синьо-жовті відсвяткували перемогу - 3:1.

Нагадаємо, що в жовтні жіноча збірна України здобула дві перемоги. Будинки команда Зінченко мінімально перемогла Ірландію (1:0), а на виїзді легко розгромила Грецію - 4:0.