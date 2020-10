Дандолк встановив унікальний рекорд в історії Ліги Європи

Ірландський Дандолк став рекордсменом у Лізі Європи.

Про це повідомляє OptaJoe.

Футболісти цієї команди не порушили правила жодного разу за матч проти Арсенала. Водночас футболісти лондонського клубу порушили правила 20 разів, але не заробили жодного попередження чи вилучення.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 на користь "канонірів".

0 - Dundalk are the first side to avoid committing a single foul in a Europa League game (2009-10 onwards). Careful. #UEL pic.twitter.com/oCQYY9fbCB