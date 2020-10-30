 Манчестер Юнайтед - Арсенал. Прогноз на матч від Олександра Шовковського | Футбол | Champion.com.ua
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Манчестер Юнайтед - Арсенал. Прогноз на матч від Олександра Шовковського

Сьогодні 15:28 491 0
Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Арсенал: обидві команди заб’ють. Коефіцієнт 1.6
Манчестер Юнайтед - Арсенал. Прогноз на матч від Олександра Шовковського

Джерело - Чемпіон.

Команда Сульшера блискуче стартувала в ЛЧ. У МЮ дві перемоги, у Рашфорда чотири голи. Однак, справи у чемпіонаті Англії посередні. Матч проти амбітного Арсенала стане чудовою нагодою для МЮ поліпшити справи і реноме. У "Канонірів" зустрічні плани – команда рветься в топ-4. Як може завершитися одне з найзначніших дербі Англії аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

"Червоні дияволи" в минулому турі АПЛ зіграли внічию з Челсі на своєму полі (0:0). Команда Сульшера опустилася на 15-е місце в турнірній таблиці, але має гру в запасі.

МЮ продовжив свою безвиграшну серію на Олд Траффорд в АПЛ до 5 матчів (3 нічиї і 2 поразки). Варто відзначити, що МЮ вперше з сезону-1972/73 не зміг виграти в 3 перших домашніх матчах АПЛ (1 нічия і 2 поразки). В ЛЧ команда з Манчестера стартувала впевнено – 2 перемоги. Команда Сульшера обіграла на виїзді ПСЖ (2:1) і розгромила вдома "РБ Лейпциг" (5:0). 

У двох останніх матчах чемпіонату лондонці програли на виїзді Ман Сіті (0:1) і вдома Лестеру (0:1). За цей і минулий сезони АПЛ Каноніри лише вдруге програли в 2-х турах поспіль. А не забила команда в 2-х поєдинках АПЛ поспіль вперше з грудня минулого року.

На виїзді Арсенал в попередніх 14-х матчах АПЛ здобув лише 3 перемоги (5 нічиїх і 6 поразок). В ЛЄ Арсенал після 2-х стартових турів набрав 6 очок. Команда Мікеля Артети обіграла австрійський Рапід (2:1) та ірландський Дандолк(3:0).

МЮ - Арсенал. Прогноз

Сульшер має нарешті виграти домашній матч в АПЛ. Рашфорд і Бруну Фернандеш в порядку і забезпечать господарям перемогу. Максимум Арсеналу - це гол престижу.

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