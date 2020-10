Нападник Вест Гема Майкл Антоніо не допоможе своїй команді у найближчих матчах.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

У гравця травма підколінного сухожилля. Антоніо пропустить щонайменше шість тижнів.

📋 TEAM NEWS



🗣 "We don't think it's too bad, but it's enough to keep him out of this game against Liverpool."#LIVWHU