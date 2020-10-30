Яксманицький: Зоря могла врятувати матч проти Браги

Зоря в індивідуальні майстерності поступається Бразі.

Про це розповів ексгравець луганського клубу Володимир Яксманицький.

"Шкода, що Зоря програла. Дві гольові помилки господарів в дебюті поєдинку порушили всі плани Віктора Скрипника. Психологічно непросто відійти від такого нокдауну. Хоча після 11-ї хвилини, коли рахунок став 0:2, луганчани виглядали непогано. Можна сказати, що і Брага віддала ініціативу, але факт залишається фактом, Зоря, як мінімум, могла врятуватися від поразки. І ще невідомо, як би розвивалися події в матчі після 30-ї хвилини, якби грузинський арбітр видалив гравця Браги за фол останньої надії. Дивно показувати у таких випадках "гірчичник".

У чому причини провалу Зорі в дебюті поєдинку? Це індивідуальні помилки, не більше того. У Зорі, з одного боку, є командна гра, але, знову ж таки, в індивідуальній майстерності ми поступаємося супернику. Якщо з двох шансів Брага забиває один гол, то для тієї ж Зорі потрібно штук п'ять таких можливостей для одного забитого м'яча. Те, як забивала Брага, в чемпіонаті України подібне можуть пробачити. Ось і виходить різниця в результатах між внутрішньою ареною і єврокубками", - розповів Яксманицький.