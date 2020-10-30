 Шотландія обійшла Україну у таблиці коефіцієнтів УЄФА | Футбол | Champion.com.ua
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Шотландія обійшла Україну у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Сьогодні 10:15 979 0
Україна опустилася на 12 сходинку у таблиці коефіцієнтів УЄФА
Шотландія обійшла Україну у таблиці коефіцієнтів УЄФА
#УЄФА, #Динамо, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

Україна втратила 11 сходинку у таблиці коефіцієнтів УЄФА після матчів єврокубків.

На цьому тижні в Лізі чемпіонів Шахтар і Динамо зіграли внічию з Інтером (0:0) і Ференцварошем (2:2) відповідно, а Зоря поступилася Бразі (1:2) в матчі Ліги Європи. Ці результати принесли в скарбничку українських клубів 0,4 бала (2 очка розділити на 5 команд).

Нічия Селтіка з Ліллем і перемога Рейнджерс над Лехом принесли Шотландії 0,75 бала. Таким чином, Шотландія набрала 30,125 бала, а Україна - 29,90.

Свої позиції покращила і Австрія, яка збільшила відрив від України до 2,725 бала.

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