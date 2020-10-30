Юрченко – найкращий гравець Зорі у матчі з Брагою

Став відомий найкращий гравець матчу

Джерело - Чемпіон.

Найкориснішим гравцем Зорі у матчі 2 туру Ліги Європи проти Браги став півзахисник Владлен Юрченко.

Про це повідомляє WhoScored.

Юрченко отримав оцінку 6,9. Українець провів на полі 87 хвилин, зробивши за цей час 4 удари по воротах (2 - в створ), 76 разів торкнувся м'яча і віддав 78% точних передач.

Відзначимо, що Юрченко став одним з найкращих гравців у складі обох команд. Він поступився лише двом гравцям Браги - нападнику Пауліньо (7,4) і півзахисника Ніколасу Гайтану (8,0).

Нагадаємо, Зоря програла Бразі у 2 турі Ліги Європи.