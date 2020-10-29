Лестер переграв АЕК, Мілан знищив Спарту. Результати матчів 2 туру Лізи Європи

Джерело - Чемпіон.
У другому турі Ліги Європи відбулися 12 матчів, в яких було оформлено два хет-трики.
Голи: 0:1 - 4 Паулінью, 0:2 - 11 Гайтан, 1:2 - 90+6 Іванисеня
АЕК - Лестер 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 18 Варді, 0:2 - 39 Чудхурі, 1:2 - 49 Танкович
Група Н
Лілль - Селтік 2:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 28 Ельюнуссі, 0:2 - 33 Ельюнуссі, 1:2 - 67 Челік, 2:2 - 75 Іконе
Мілан - Спарта 3:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 24 Діас, 2:0 - 57 Леау, 3:0 - 67 Далот
Група І
Карабах - Вільярреал 1:3 (0:0)
Голи: 1:0 - 78 Квабена, 1:1 - 80 Сантос, 1:2 - 85 Пако, 1:3 - 90+6 Пако
Сівасспор - Маккабі 1:2 (0:0)
Голи: 1:0 - 55 Кайоде, 1:1 - 68 Бітон (пен), 1:2 - 75 Перец
Група J
Антверпен - Тоттенгем 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 29 Рефаелов
ЛАСК - Лудогорець 4:3 (3:1)
Голи: 1:0 - 2 Балич, 2:0 - 12 Грубер, 2:1 - 15 Мену, 3:1 - 35 Рагуц, 4:1 - 56 Валич, 4:2 - 67 Мену, 4:3 - 74 Мену (пен)
Група К
ЦСКА М - Динамо З 0:0
Феєнорд - Вольфсберг 1:4 (0:2)
Голи: 0:1 - 4 Ліндль (пен), 0:2 - 13 Ліндль (пен), 1:2 - 54 Бергхюйс, 1:3 - 60 Ліндль, 1:4 - 66 Йовельїч
Група L
Гент - Гоффенгайм 1:4 (0:1)
Голи: 0:1 - 36 Бельфоділь (пен), 0:2 - 52 Гріллич, 0:3 - 73 Гачінович, 1:3 - 90+3 Кляйдінст, 1:4 - 90+4
Црвена Звезда - Слован 5:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 7 Бен-Набуан, 2:0 - 22 Бен-Набуан, 2:1 - 41 Матоушек, 3:1 - 50 Гаїч, 4:1 - 67 Катай, 5:1 - 70 Фальчінеллі