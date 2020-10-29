 Лестер переграв АЕК, Мілан знищив Спарту. Результати матчів 2 туру Лізи Європи | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Зоря програла Бразі у 2 турі Ліги Європи
Вчора 21:48 456
Арсенал розгромив Дандолк, Баєр програв Славії. Результати матчів 2 туру Лізи Європи
Вчора 23:54 85
Джошуа проситиме WBO про відстрочку бою з Усиком
Вчора 22:55 410
Лестер переграв АЕК, Мілан знищив Спарту. Результати матчів 2 туру Лізи Європи
Вчора 21:55 388
Зоря - Брага 1:2. Як це було
Вчора 21:47 3321 1
Усик і Чісора провели дуель поглядів
Вчора 18:39 7473
Клімас назвав терміни повернення Ломаченка
Вчора 15:28 1680
Блохіну сказав, що на поле не вийду. Олександр Рикун розповів про незручні випадки, в які потрапляв
Вчора 13:47 4563
Зубков – найкращий гравець матчу Ференцварош – Динамо
Вчора 12:47 1018
Два клуби УПЛ намагаються перехопити Мілевського
Вчора 10:32 2893
Блоги
Ретро дня. Як Динамо розгромило Ференцварош та здобуло Кубок кубків
Ретро дня. Як Динамо розгромило Ференцварош та здобуло Кубок кубків Valeriy Ruchka
28.10.2020 12:38 912
Шахтар виграв у Реала, Інтер зіграв унічию з Боруссією в 1 турі Ліги чемпіонів
Шахтар виграв у Реала, Інтер зіграв унічию з Боруссією в 1 турі Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
27.10.2020 17:21 954
Я пишаюся тобою! Легендарний Шварценегер привітав Кличка з перемогою на виборах
Я пишаюся тобою! Легендарний Шварценегер привітав Кличка з перемогою на виборах Андрій Твердохліб
27.10.2020 12:49 1599 1
Що відбувається у кулуарах федерації легкої атлетики України - Ірина Ліщинська
Що відбувається у кулуарах федерації легкої атлетики України - Ірина Ліщинська Valeriy Ruchka
26.10.2020 20:44 724
Шахтар - Інтер: історія протистоянь
Шахтар - Інтер: історія протистоянь Valeriy Ruchka
26.10.2020 18:37 1030
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
29 Жовтня 2020
23:54 Футбол Арсенал розгромив Дандолк, Баєр програв Славії. Результати матчів 2 туру Лізи Європи 85
23:40 Баскетбол Голден Стейт хоче підписати лідера Чикаго 151
23:25 Футбол АЕК - Лестер 1:2. Огляд матчу 225
23:11 Теніс Оголошено призовий фонд Підсумкового турніру АТР 324
22:55 Бокс Джошуа проситиме WBO про відстрочку бою з Усиком 410
22:39 Теніс Костюк знищила Гомес у першому колі на турнірі у США 457
22:23 Футбол Зоря - Брага 1:2. Огляд матчу 507
22:18 Блог Іванісеня забив божевільний гол у ворота Браги 922
22:10 Бокс Усик: Удар не обов'язково повинен бути потужним, щоб вразити суперника 676
21:55 Футбол Лестер переграв АЕК, Мілан знищив Спарту. Результати матчів 2 туру Лізи Європи 388
21:48 Футбол Зоря програла Бразі у 2 турі Ліги Європи 456
21:47 Футбол Зоря - Брага 1:2. Як це було 3321 1
21:40 Хокей Маріуполь - Кременчук 1:6. Огляд матчу 722
21:25 Футбол Директор Медіа Групи Україна: Воля порушує наші права на показ єврокубків 985
21:11 Хокей Кременчук на виїзді розгромив Маріуполь у 2 турі УХЛ 880
20:56 Баскетбол Будівельник програв Миколаєву у Суперлізі 680
20:40 Футбол Шахтар продовжив контракт з Корнієнком 908
20:25 Футбол Голанд встановив унікальний рекорд результативності у Лізі чемпіонів 1100
20:10 Футбол Захисник Ювентуса К'єлліні відновився після травми 845
19:55 Футбол Мілан може підписати форварда Реала 939
19:45 Пряма трансляція Зоря - Брага: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE 1662
19:39 Футбол Пірло зацікавився півзахисником Реала 972
19:24 Футбол Кабаєв і Цвек вийдуть у стартовому складі Зорі на матч з Брагою 959
19:10 Футбол Єгипетський бізнесмен готовий придбати клуб з АПЛ 1376
18:55 Футбол Серхіо Ромеро може продовжити кар'єру в Аргентині 1010

Лестер переграв АЕК, Мілан знищив Спарту. Результати матчів 2 туру Лізи Європи

Вчора 21:55 388 0
По три голи забили Ліндль та Мену
Лестер переграв АЕК, Мілан знищив Спарту. Результати матчів 2 туру Лізи Європи
#Зоря, #Брага, #Лестер, #АЕК

Джерело - Чемпіон.

У другому турі Ліги Європи відбулися 12 матчів, в яких було оформлено два хет-трики.

Ліга Європи
2 тур, 29 жовтня
Група G

Зоря - Брага 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 4 Паулінью, 0:2 - 11 Гайтан, 1:2 - 90+6 Іванисеня

АЕК - Лестер 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 18 Варді, 0:2 - 39 Чудхурі, 1:2 - 49 Танкович

Група Н

Лілль - Селтік 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 28 Ельюнуссі, 0:2 - 33 Ельюнуссі, 1:2 - 67 Челік, 2:2 - 75 Іконе

Мілан - Спарта 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 24 Діас, 2:0 - 57 Леау, 3:0 - 67 Далот

Група І

Карабах - Вільярреал 1:3 (0:0)

Голи: 1:0 - 78 Квабена, 1:1 - 80 Сантос, 1:2 - 85 Пако, 1:3 - 90+6 Пако

Сівасспор - Маккабі 1:2 (0:0)

Голи: 1:0 - 55 Кайоде, 1:1 - 68 Бітон (пен), 1:2 - 75 Перец

Група J

Антверпен - Тоттенгем 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 29 Рефаелов

ЛАСК - Лудогорець 4:3 (3:1)

Голи: 1:0 - 2 Балич, 2:0 - 12 Грубер, 2:1 - 15 Мену, 3:1 - 35 Рагуц, 4:1 - 56 Валич, 4:2 - 67 Мену, 4:3 - 74 Мену (пен)

Група К

ЦСКА М - Динамо З 0:0 

Феєнорд - Вольфсберг 1:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 4 Ліндль (пен), 0:2 - 13 Ліндль (пен), 1:2 - 54 Бергхюйс, 1:3 - 60 Ліндль, 1:4 - 66 Йовельїч

Група L

Гент - Гоффенгайм 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 36 Бельфоділь (пен), 0:2 - 52 Гріллич, 0:3 - 73 Гачінович, 1:3 - 90+3 Кляйдінст, 1:4 - 90+4

Црвена Звезда - Слован 5:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 7 Бен-Набуан, 2:0 - 22 Бен-Набуан, 2:1 - 41 Матоушек, 3:1 - 50 Гаїч, 4:1 - 67 Катай, 5:1 - 70 Фальчінеллі

Коментарі ()