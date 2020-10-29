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Директор Медіа Групи Україна: Воля порушує наші права на показ єврокубків

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Директор Медіа Групи Україна: Воля порушує наші права на показ єврокубків
#Футбол1

Джерело - sportarena.com.

У нинішньому сезоні в Україні права на показ Ліги чемпіонів і Ліги Європи Воля перепродала компанії MEGOGO.

Про це заявив директор зі стратегічного розвитку Медіа Групи Україна Федір Гречанінов.

"З нинішнього сезону Ліги чемпіонів і Лігу Європи УЄФА в Україні показують два трансляторі. Як це сталося? Свого часу права на Лігу чемпіонів і Лігу Європи купили ми і Воля. Мабуть, вони були незадоволені тим, як виходить використовувати свої права і який продукт створювати. Після чого компанія Воля вирішила оптимізувати свої витрати, перепродавши трансляції компанії MEGOGO.

Це не порушення договору? Договір на права у Волі не з нами, а з УЄФА. Між собою ми досягли домовленості про те, як ми використовуємо права. У нашому розумінні ці домовленості порушені. Дати юридичну оцінку цим діям - завдання юристів.

Коли ми вели переговори з MEGOGO про продаж їм каналів Футбол 1/2 (ймовірно, малися на увазі права на показ телеканалів - прим.), ми прийшли до Волі, як до нашого партнера, і розповіли про переговори і свої наміри. Заздалегідь і чесно.

Самі ж від Волі дізналися про продаж матчів MEGOGO, коли угода фактично відбулася. Ніхто не любить, коли партнер у вас за спиною діє нишком, так що це був несподіваний і тому вельми неприємний крок з боку наших партнерів", - зазначив Гречанінов.

Раніше повідомлялося, що Вацко повернувся на канали Футбол 1/2/3.

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