Єгипетський бізнесмен готовий придбати клуб з АПЛ

Кашаші намір витратити 200 мільйонів фунтів на покупку Бернлі

Єгипетський бізнесмен Мохамед Ель Кашаші найближчим часом може стати власником Бернлі.

Про це повідомляє Sky Sports.

Функціонер готовий заплатити за англійський клуб 200 мільйонів фунтів стерлінгів.

Відзначається, що сторони вели переговори протягом 12 місяців. На цей час Ель Кашаші вже підписав попередню угоду з нинішнім президентом Бернлі Майклом Гарліком. Тепер доля клубу повністю в руках керівництва АПЛ, яке повинно затвердити цю угоду.

У турнірній таблиці Бернлі займає 18-е місце з одним балом після п'яти ігор.

Раніше, Тоттенгем здолав Бернлі в 6 турі АПЛ.