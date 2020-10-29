Серхіо Ромеро може продовжити кар'єру в Аргентині

Чинна угода футболіста з МЮ розрахована до кінця поточного сезону

Джерело - Чемпіон.

Голкіпер Манчестер Юнайтед Серхіо Ромеро веде переговори з керівництвом про відхід з клубу в аргентинський чемпіонат.

Про це повідомляє Goal.сom.

Чинна угода футболіста з МЮ розрахована до кінця поточного сезону. На 33-річного аргентинця претендує місцевий Расінг.

Ромеро хотів покинути Юнайтед до закриття літнього трансферного вікна. Аргентинцем цікавився Евертон, але манкуніанці не прийняли пропозицію ірисок про оренду гравця.

У поточному сезоні воротар ще жодного разу не виходив на поле і не увійшов до заявки на Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед розгромив Лейпциг.