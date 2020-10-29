У Франції призупинили розіграш Кубка через ситуацію з COVID-19

У Франції вирішили вдатись до радикальних дій

Через рекордні показники постраждалих від пандемії уряд Франції вирішив призупинити до першого грудня низку спортивних змагань.

Про це повідомляє пресслужба місцевої федерації футболу.

Серед зупинених футбольних турнірів – Кубок Франції, Ліги 2/3 та змагання серед жінок. Що стосується елітного дивізіону, то уряд Франції вирішив поки продовжувати розіграш, але лише за умови порожніх трибун.

Варто відзначити, що з початку сезону у Франції допускалась заповнюваність стадіонів під час матчів на 25%.