У Франції призупинили розіграш Кубка через ситуацію з COVID-19

Джерело - football24.ua.
Через рекордні показники постраждалих від пандемії уряд Франції вирішив призупинити до першого грудня низку спортивних змагань.
Про це повідомляє пресслужба місцевої федерації футболу.
Серед зупинених футбольних турнірів – Кубок Франції, Ліги 2/3 та змагання серед жінок. Що стосується елітного дивізіону, то уряд Франції вирішив поки продовжувати розіграш, але лише за умови порожніх трибун.
Варто відзначити, що з початку сезону у Франції допускалась заповнюваність стадіонів під час матчів на 25%.