Мессі встановив історичне досягнення в Лізі чемпіонів

Форвард Барселони Ліонель Мессі встановив рекорд на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє УЄФА.

Актуально: Ювентус - Барселона 0:2 . Огляд матчу

Аргентинець першим досяг позначки в 70 забитих м'ячів на груповому етапі.

Барселона у 2-му турі Ліги чемпіонів обіграла Ювентус. В кінці матчу Мессі реалізував пенальті.

