Мессі встановив історичне досягнення в Лізі чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Форвард Барселони Ліонель Мессі встановив рекорд на груповому етапі Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє УЄФА.
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Аргентинець першим досяг позначки в 70 забитих м'ячів на груповому етапі.
Барселона у 2-му турі Ліги чемпіонів обіграла Ювентус. В кінці матчу Мессі реалізував пенальті.
7⃣0⃣ group stage goals for Leo Messi. No player in history has scored more...#UCL pic.twitter.com/oL5wz2UiKz— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 28, 2020