Куман: Барселона зіграла найкращий матч сезону

Барселона у матчі проти Ювентуса змогла продемонструвати свою найкращу гру у поточному сезоні.

Про це розповів головний тренер іспанського клубу Рональд Куман.

"Ми провели відмінний матч проти однієї з найкращих команд Європи. Можна сказати, що на даному етапі нинішнього сезону це був наш найкращий матч. Ми створювали моменти і ми виграли.

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Я дуже задоволений грою і характером своїх підопічних. Хотілося б відзначити дії всієї команди. Моє головне завдання в тому, щоб команда добивалася результату незалежно від окремих гравців і тієї ролі, яку вони виконують на полі", - розповів Куман.