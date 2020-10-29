Бойко назвав ключовий момент у грі проти Ференцвароша

Голкіпер Динамо Денис Бойко виділив важливість першого голу Ференцвароша у ворота киян.

Про це розповів сам футболіст.

"Звичайно, хотілося перемогти. Гра давалася та виходила. Тим паче, перший тайм ми виграли 2:0 і по ходу матчу все йшло добре. Але після першого пропущеного гола ми сіли нижче, а Ференцварош почав більше атакувати, грати фланговими закиданнями.

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На жаль, закінчили з рахунком 2:2. Не можу сказати, що це хороший результат для нас, судячи з перебігу матчу.

Після першого пропущеного м'яча Ференцварош, як то кажуть, відчув кров і почав більше атакувати. Їм уже нічого було втрачати, вони пішли великими силами вперед. Це було одним із ключових моментів у другому таймі та в матчі загалом", - розповів Бойко.