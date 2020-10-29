Луческу: Динамо не змогло виграти матч, у якому домінувало

Динамо у матчі проти Ференцвароша грало краще та заслуговувало на перемогу.

Про це розповів головний тренер киян Мірче Луческу.

"Ми провели дуже хороший перший тайм. У другій половині зустрічі не реалізували кілька підходів до воріт. Були хороші виходи три у два, чотири в три. Але ми неправильно приймали рішення. Намагалися обіграти суперників за рахунок індивідуальних якостей, тоді як потрібно було віддати пас. На жаль, свої шанси ми не реалізували та не забили третій м'яч. Ми домінували, проте отримали перший гол у свої ворота. Після цього суперник відчув кураж і почав більше атакувати.

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Під час другого пропущеного гола мені здалося, що був фол в атаці. Незрозуміло, як суперник забив. Потрібно переглянути цей момент, щоб дати загальну оцінку. Шкода втрачених очок. Ми грали краще та заслуговували на перемогу. Не змогли виграти матч, у якому домінували, через помилки в обороні та в атаці, про які я казав. Однак ми взяли очко. Є домашня гра. Рухаємося далі", - відзначив Луческу.