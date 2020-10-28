 Стало відомо, коли відбудуться вибори президента Барселони | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Ференцварош - Динамо 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:00 4759
Ференцварош - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 22:00 7098
Мотор з труднощами переміг Цельє у 6 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні 21:24 301
Ференцварош - Динамо: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 20:54 915
Усик висунув ультиматум Джошуа
Сьогодні 14:16 2479
Історія дня. Він став легендою Динамо, а закінчував ігрову і починав тренерську кар’єру в Ференцвароші
Сьогодні 11:44 7690
Ференцварош – Динамо: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 11:21 1407
П’яний гравець Металіста 1925 влаштував масштабну ДТП
Сьогодні 11:06 2355
Ювентус прийме Барселону, Манчестер Юнайтед зіграє з РБ Лейпциг. Матчі 2 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:43 463
Ференцварош – Динамо. Де дивитися матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:28 1400
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:09 Хокей Сокіл на виїзді переграв Дніпро у 2 турі УХЛ 121
22:00 Пряма трансляція Ференцварош - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 7098
22:00 Футбол Ференцварош - Динамо 0:0. ОНЛАЙН 4759
21:53 Футбол Челсі знищив Краснодар, ПСЖ переграв Башакшехір у 2 турі Ліги чемпіонів 310
21:39 Хокей Донбас - Крижані Вовки 9:2. Огляд матчу 256
21:24 Гандбол Мотор з труднощами переміг Цельє у 6 турі Ліги чемпіонів 301
21:09 Футбол Стало відомо, коли відбудуться вибори президента Барселони 336
20:54 Футбол Ференцварош - Динамо: відео голів і огляд матчу 915
20:51 Футбол Забарний та Супряга вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Ференцварошем 615
20:40 Футбол Капелло: УЄФА дав Шахтарю перевага над Інтером 1487 3
20:25 Хокей Донбас знищив Крижаних Вовків у 2 турі УХЛ 631
20:10 Футбол Матчі Бундесліги з листопада будуть відбуватися без глядачів 467
19:55 Футбол Колишнього тренера Марселя звинуватили у вимаганні 526
19:41 Футбол На матчі Ференцварош - Динамо стадіон буде заповнений на 35 відсотків 867
19:29 Футбол Українець увійшов до тренерського штабу грецького Панатінаїкоса 1004
19:22 Пряма трансляція Зоря - Брага: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE 204
19:11 Пряма трансляція Краснодар - Челсі: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 469
19:10 Футбол Крузейро заявив про зняття санкцій за борг перед Зорею 738
18:55 Футбол Бірмінгем може підписати контракт з Пато 711
18:49 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 161377
18:40 Футбол Шовковський стане депутатом Київської міської ради 1215
18:25 Бокс Вайлдер до 2022 року не отримає шансів на титул суперважкої ваги 1127
18:17 Блог Усик здав тест на коронавірус перед боєм з Чісорою 358
18:10 Футбол Франков: Які ж дурні у Боруссії - Реал же ніякий! 1330
17:55 Теніс Снігур залишила турнір у Стамбулі 1021

Стало відомо, коли відбудуться вибори президента Барселони

Сьогодні 21:09 336 0
Клуб тривалий час перебуватиме без керівника
Стало відомо, коли відбудуться вибори президента Барселони
#Бартомеу, #Барселона

Джерело - iSport.ua.

Керівництво Барселони визначилося, що вибори нового глави клубу пройдуть у 2021 році.

Про це повідомляє Marca.

Таке рішення ґрунтується на декількох факторів. Барселона розуміє, що клуб не може довго знаходиться без президента, однак бере до уваги пандемію коронавірусу, яка не дозволить провести повноцінні вибори.

Раніше президент Барселони Хосеп Бартомеу подав у відставку

Карлес Тускетс, який зараз править синьо-гранатовими, повинен призначити дату проведення виборів протягом трьох найближчих місяців. Однак наразі він займеться питанням економічної кризи в клубі. Карлес разом зі своїми помічниками веде переговори зі співробітниками компанії про зниження зарплат, включаючи гравців першої команди.

Раніше Бартомеу пояснив, чому покинув Барселону

Коментарі ()