Стало відомо, коли відбудуться вибори президента Барселони

Клуб тривалий час перебуватиме без керівника

Керівництво Барселони визначилося, що вибори нового глави клубу пройдуть у 2021 році.

Про це повідомляє Marca.

Таке рішення ґрунтується на декількох факторів. Барселона розуміє, що клуб не може довго знаходиться без президента, однак бере до уваги пандемію коронавірусу, яка не дозволить провести повноцінні вибори.

Раніше президент Барселони Хосеп Бартомеу подав у відставку.

Карлес Тускетс, який зараз править синьо-гранатовими, повинен призначити дату проведення виборів протягом трьох найближчих місяців. Однак наразі він займеться питанням економічної кризи в клубі. Карлес разом зі своїми помічниками веде переговори зі співробітниками компанії про зниження зарплат, включаючи гравців першої команди.

Раніше Бартомеу пояснив, чому покинув Барселону.