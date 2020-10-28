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Матчі Бундесліги з листопада будуть відбуватися без глядачів

Сьогодні 20:10 467 0
У Німеччині погіршилася епідеміологічна ситуація
Матчі Бундесліги з листопада будуть відбуватися без глядачів
#Баварія, #Бундесліга

Джерело - football.ua.

Після консультації канцлера Німеччини Ангели Меркель з прем'єр-міністрами федеральних земель було прийнято рішення про посилення норм карантину у зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації, яка торкнеться і спорту.

Про це повідомляє Kicker.

Починаючи з листопада всі професійні змагання, в тому числі і матчі Бундесліги, будуть проходити без глядачів до нового розпорядження.

У першій Бундеслізі вже в листопаді, 1 і 2 числа, пройдуть три матчі шостого туру, які однозначно відбудуться при порожніх трибунах. При цьому матчі в п'ятницю і суботу (30 і 31 жовтня), яких заплановано 6, можна проводити з глядачами.

Правда, Шальке і Боруссія М вже оголосили про те, що їх поєдинки проти Штутгарта і РБ Лейпциг відповідно вже відбудуться без глядачів.

Нагадаємо, Баварія переграла Локомотив у 2 турі Ліги чемпіонів.

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