Українець увійшов до тренерського штабу грецького Панатінаїкоса

Кузнецов допомагатиме румунові Ласло Болоні

Український фахівець Сергій Кузнецов став асистентом головного тренера Панатінаїкоса румуна Ласло Болоні.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Умови і строки співпраці 38-річного Кузнецова з грецьким клубом не афішуються.

Сергій Кузнецов народився в Харкові, але кар'єру футболіста починав в Угорщині. Повернувшись в Україну, Кузнецов встиг пограти за Ворсклу, Карпати, Севастополь, Говерлу, Металіст і Балкани. У 2018 році завершив виступи в якості гравця, і почав тренерську кар'єру.

Входив в тренерські штаби тульського Арсеналу і московського Спартака. Останніх на короткостроковій основі очолював в якості виконуючого обов'язки. З жовтня минулого року залишався без роботи.