В Іспанії клубам заборонили рекламувати букмекерів

Джерело - espreso.tv.
В Іспанії футбольним клубам заборонили рекламувати букмекерські контори.
По це повідомляє Cadena Cope.
Заборона на укладання спонсорських угод з букмекерськими конторами для футбольних клубів почне діяти з наступного сезону.
Клуби вже почали отримувати офіційні листи про необхідність знайти заміну спонсорам, які потрапляють під дію указу.
Рішення іспанського уряду викликало обурення серед клубів вищого іспанського дивізіону - Ла-Ліги. Серед них 7 команд мають чинні контракти з букмекерськими конторами – Валенсія, Алавес, Кадіс, Гранада, Бетіс, Севілья та Леванте.
🚨 Noticia @partidazocope— El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 28, 2020
📩 Carta del Gobierno a los equipos de @LaLiga: "En los próximos días se les obligará a retirar la publicidad de casas de apuestas"
😡 La gran mayoría de equipos están muy enfadados con esta decisión del Gobierno
📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/UokSUzDboa