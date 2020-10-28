В Іспанії клубам заборонили рекламувати букмекерів

В Іспанії заборонили рекламу букмекерів у футболі

В Іспанії футбольним клубам заборонили рекламувати букмекерські контори.

По це повідомляє Cadena Cope.

Заборона на укладання спонсорських угод з букмекерськими конторами для футбольних клубів почне діяти з наступного сезону.

Клуби вже почали отримувати офіційні листи про необхідність знайти заміну спонсорам, які потрапляють під дію указу.

Рішення іспанського уряду викликало обурення серед клубів вищого іспанського дивізіону - Ла-Ліги. Серед них 7 команд мають чинні контракти з букмекерськими конторами – Валенсія, Алавес, Кадіс, Гранада, Бетіс, Севілья та Леванте.