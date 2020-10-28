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У Металісті 1925 сумніваються у ступені сп’яніння Кравченка

Сьогодні 14:31 428 0
Сергій Стороженко прокоментував ДТП за участю гравця клубу
У Металісті 1925 сумніваються у ступені сп’яніння Кравченка
#Металіст 1925, #Стороженко

Джерело - tribuna.com.

Глава наглядової ради Металіста 1925 Сергій Стороженко відреагував на інцидент за участю гравця харківського клубу Дмитра Кравченка

Про це розповів сам функціонер.

"Важко щось коментувати. Немає об'єктивних обставин, які були б встановлені. З того, що я побачив на відео - поведінка адекватна, на прохання поліції реагує правильно, мова не порушена, рухова діяльність не порушена. Якщо алкоголь в організмі в 9 разів перевищує норму, то людина на ногах стояти не може. Тому у мене є сумніви.

Важливо: П’яний гравець Металіста 1925 влаштував масштабну ДТП

А про те, хто винен в ДТП, тут потрібно, щоб компетентні органи встановили всі обставини, потім будемо коментувати.

Клуб чекатиме результатів повного, всебічного, глибокого розгляду, яке буде проведене поліцією. А потім будемо реагувати, - сказав Стороженко.

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