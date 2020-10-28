У Металісті 1925 сумніваються у ступені сп’яніння Кравченка

Глава наглядової ради Металіста 1925 Сергій Стороженко відреагував на інцидент за участю гравця харківського клубу Дмитра Кравченка

Про це розповів сам функціонер.

"Важко щось коментувати. Немає об'єктивних обставин, які були б встановлені. З того, що я побачив на відео - поведінка адекватна, на прохання поліції реагує правильно, мова не порушена, рухова діяльність не порушена. Якщо алкоголь в організмі в 9 разів перевищує норму, то людина на ногах стояти не може. Тому у мене є сумніви.

Важливо: П’яний гравець Металіста 1925 влаштував масштабну ДТП

А про те, хто винен в ДТП, тут потрібно, щоб компетентні органи встановили всі обставини, потім будемо коментувати.

Клуб чекатиме результатів повного, всебічного, глибокого розгляду, яке буде проведене поліцією. А потім будемо реагувати, - сказав Стороженко.