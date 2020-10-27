У матчі з Ювентусом гравці Динамо грали абсолютно безідейно і без стратегії на гру.

Про це заявив коментатор Денис Босянок.

"Кияни грали абсолютно безідейно і без стратегії на гру. І це вина, в першу чергу, стратега, тобто тренера. Засвербіли тільки після того, як пропустили два м'ячі. А з початку гри не було ні ідеї, ні чіткої лінії, ні плану на гру. І звичайно, підвели виконавці, на яких ставили. Стрижневі футболісти і таланти Динамо: Циганков, Супряга, - не зіграли на своєму рівні. Але ж скільки пишуть про Супрягу в італійських ЗМІ - я не читав з часів Шевченка.

Зловив себе на думці під час матчу, що така гра повернула нас до часів найгірших прикладів попередників Луческу, перш за все Хацкевича, коли команда виходила відстоятися - а там вже як Бог пошле", - сказав Босянок.