Відповідний пункт прописаний в новому контракті футболіста

Захисник Барселони Жерар Піке зможе покинути каталонський клуб за власним бажанням.

Про це повідомляє Goal.

Відповідний пункт прописаний в новому контракті футболіста.

Минулого тижня Піке продовжив контракт з Барселоною. Нова угода 33-річного захисника з каталонським клубом розрахована до червня 2024 року.

Після закінчення сезону-2020/21, а також по завершенні наступних сезонів Піке може покинути Барселону за власним бажанням. Але, за умовами контракту, іспанець повинен буде або завершити кар'єру, або продовжити її за межами Європи.

Раніше, Барселона узгодила з Піке зниження зарплати.