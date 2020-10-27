 Прогноз на матч Ювентус – Барселона від Олександра Шовковського: Голів буде небагато | Футбол | Champion.com.ua
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Прогноз на матч Ювентус – Барселона від Олександра Шовковського: Голів буде небагато

Сьогодні 15:35 838 0
Прогноз на матч Ювентус – Барселона від Олександра Шовковського: Голів буде небагато
#Барселона, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Ювентус переміг у Києві (2:0), Барселона розпочала сезон Ліги чемпіонів з 5:1 проти Ференцвароша. Тепер лідери групи G грають між собою – це матч з дуже яскравою вивіскою, але все ж таки не найважливіший з точку зору турнірної стратегії. Як може завершитися зустріч грандів аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

Новому тренеру потрібний час – це про Андреа Пірло. Легендарний футболіст – не новачок у Ювентусі, але він – новачок у професії тренера. Пірло провів на чолі Юве лише п’ять матчів: команда здобула дві перемоги і тричі зіграла внічию.

Нібито непогані результати, але Ювентус втратив очки з Кротоне та Вероною – обидва матчі завершилися нічиїми 1:1, а від чемпіона, звісно, чекали лише перемог. Пірло виправдовується тим, що команда лише створюється і помилок у такому процесі не уникнути.

Втім у Лізі чемпіонів туринці стартували без особливих проблем – 2:0 на полі Динамо. Андреа говорив, що дуже важливо психологічно розпочати саме з перемоги, і з цим його команда впоралася.

Якщо не слідкувати за чемпіонатом Іспанії, та робити висновки лише по Лізі чемпіонів, то у "Барселони" все чудово. 5:1 з Ференцварошем – на саме такий результат і варто чекати від Барси. Але в Ла Лізі у команди Рональда Кумана проблеми – вона не виграє три тури поспіль і йде на 12 місці.

Після двох впевнених перемог на старті – 4:0 з Вільярреалом та 3:0 з Сельтою – почалися втрати очок. Барселона зіграла внічию з Севільєю (1:1), а в останніх двох матчах поступилася: 0:1 Гетафе та 1:3 Реалу.

Ліонель Мессі за шість матчів забив лише два голи і зробив один асист – це також проблема. Особливо на фоні тих проблем, які були у Кумана та Мессі – Лео залишився у клубі з великим скандалом, але поки що не робить різницю, як раніше.

Ювентус – Барселона. Прогноз

У Ювентуса у цьому сезоні був лише один матч з суперником, якого можна назвати топовим – 2:2 з Ромою. Але тоді на полі був Роналду та основний варіант захисту. Після нічиєї з Вероною не дуже віриться, що команда Пірло переможе Барселону.

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