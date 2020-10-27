Леонов: Шахтар утримає лідерство в групі Ліги чемпіонів

Нічия з Інтером у 2 турі Ліги чемпіонів буде для Шахтаря позитивним результатом.

Про це розповів колишній гравець донецького клубу Ігор Леонов.

"Поза всяким сумнівом, на Шахтар чекає дуже складний поєдинок. Гірники, як і раніше, не можуть зіграти оптимальним складом. Безумовно, матч проти Реала вселив оптимізм в серця шанувальників української команди. Втім, Луїш Каштру напевно вдасться до послуг досвідчених хлопців, які вже побороли хворобу. І нехай вони ще не набрали максимальних кондицій, одну гру можна видати на морально-вольових якостях. При таких розкладах і нічия з Інтером була б непоганим результатом. Хоча всі знають, що Шахтар завжди грає на перемогу.

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Добре, що на трибунах зможуть бути присутніми глядачі. Навіть 10-15 тисяч — це не 200 осіб. Зараз атмосфера буде іншою. Вірю, що після другого туру команда Луїша Каштру утримає лідерство у своїй групі", — вважає Леонов.