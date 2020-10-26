Бартомеу не став подавати у відставку на засіданні ради директорів Барселони

Джерело - Чемпіон.
Президент каталонської Барселони Жозеп Бартомеу продовжить займати свій пост.
Про це повідомив журналіст Альфредо Мартінес.
Засідання ради директорів каталонського клубу завершилося. Бартомеу не став подавати у відставку з поста президента "блаугранас".
Compas de espera hasta el miércoles que se reúne el PROCICAT . No hay dimisión de Bartomeu. Pendientes de que se autorice o no el voto de censura .(Por estatutos habría de ser el martes)— Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) October 26, 2020
Раніше повідомлялося, що за більш ніж столітню історію клубу Бартомеу став третім президентом, якому оголосили вотум недовіри.
Нагадаємо, Барселона завершила фінансовий рік зі збитками у розмірі 97 млн євро.