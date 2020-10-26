Бартомеу не став подавати у відставку на засіданні ради директорів Барселони

Про це повідомив журналіст Альфредо Мартінес

Джерело - Чемпіон.

Президент каталонської Барселони Жозеп Бартомеу продовжить займати свій пост.

Про це повідомив журналіст Альфредо Мартінес.

Засідання ради директорів каталонського клубу завершилося. Бартомеу не став подавати у відставку з поста президента "блаугранас".

Compas de espera hasta el miércoles que se reúne el PROCICAT . No hay dimisión de Bartomeu. Pendientes de que se autorice o no el voto de censura .(Por estatutos habría de ser el martes) — Alfredo Martínez (@Alfremartinezz) October 26, 2020

Раніше повідомлялося, що за більш ніж столітню історію клубу Бартомеу став третім президентом, якому оголосили вотум недовіри.

Нагадаємо, Барселона завершила фінансовий рік зі збитками у розмірі 97 млн ​​євро.