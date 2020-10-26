Донецький Шахтар провів спільну командну фотосесію, на якій не було Мораеса.

Головний тренер команди Луїш Каштру прокоментував цю подію.

"Звичайно, я розраховую на Мораеса, як і на всіх інших. Його не було на фотосесії, тому що у нього був ковід, а медичний департамент не дозволив йому бути з командою в цей день. Наскільки знаю, його якось прифотошоплять, він буде на загальній фотографії команди", - заявив Каштру.