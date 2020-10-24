Тренера Олександрії шокувало суддівство у матчі з Динамо

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розчарований суддівством у матчі з Динамо.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Що стосується арбітра, то після Олімпіка я мовчав, але тут скажу, що такого суддівства я з Динамо ще не бачив. Все в одну сторону. Якби не VAR, то він би і жовту, і червону не дав.

Я від Козиряцького в шоці. Не знаю, що він має проти Олександрії або, можливо, мене особисто", - сказав Шаран.