Тренера Олександрії шокувало суддівство у матчі з Динамо

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розчарований суддівством у матчі з Динамо.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"Що стосується арбітра, то після Олімпіка я мовчав, але тут скажу, що такого суддівства я з Динамо ще не бачив. Все в одну сторону. Якби не VAR, то він би і жовту, і червону не дав.
Я від Козиряцького в шоці. Не знаю, що він має проти Олександрії або, можливо, мене особисто", - сказав Шаран.
Відзначимо, що головним арбітром матчу був Максим Козиряцький із Запоріжжя.
Нагадаємо, Динамо обіграло Олександрію у 7 турі УПЛ.