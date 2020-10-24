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Тренера Олександрії шокувало суддівство у матчі з Динамо

Вчора 23:14 849 0
Володимир Шаран прокоментував суддівство у матчі Динамо - Олександрія
Тренера Олександрії шокувало суддівство у матчі з Динамо
#Шаран, #Олександрія, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розчарований суддівством у матчі з Динамо.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Що стосується арбітра, то після Олімпіка я мовчав, але тут скажу, що такого суддівства я з Динамо ще не бачив. Все в одну сторону. Якби не VAR, то він би і жовту, і червону не дав.

Я від Козиряцького в шоці. Не знаю, що він має проти Олександрії або, можливо, мене особисто", - сказав Шаран.

Відзначимо, що головним арбітром матчу був Максим Козиряцький із Запоріжжя.

Нагадаємо, Динамо обіграло Олександрію у 7 турі УПЛ.

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