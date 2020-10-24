Знущання в Нідерландах. Аякс розтоптав Венло з рахунком 13:0

Джерело - Чемпіон.

Божевільний рахунок зафіксовано у матчі 6-го туру чемпіонату Нідерландів.

Аякс просто знищив Венло з рахунком 13:0! Команда з Амстердама стала першою в історії, що коли-небудь забила 13 голів в одній грі Ередивізії, тим сам побивши власний рекорд, що тримався з травня 1972 року (12:1 проти Вітесс).

Одразу 5 голів забив Лассіна Траоре. Дубль оформив колишній футболіст Реала Клаас-Ян Хунтелаар.

Чемпіонат Нідерландів

6-й тур

24 жовтня

Венло – Аякс 0:13 (0:4)

Голи: 0:1 – 13 Еккеленкамп; 0:2 – 17 Траоре; 0:3 – 32 Траоре; 0:4 – 44 Тадич; 0:5 – 54 Траоре; 0:6 –55 Ентоні; 0:7 – 57 Еккеленкамп; 0:8 –59 Блінд; 0:9 – 65 Траоре; 0:10 – 74 Хунтелаар,(пенальті); 0:11 – 76 Хунтелаар; 0:12 – 78 Мартінес; 0:13 – 87 Траоре.