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Каштру: Я невдоволений результатом у грі з Ворсклою

Сьогодні 19:42 370 0
Луїш Каштру прокоментував нічию з Ворсклою
Каштру: Я невдоволений результатом у грі з Ворсклою
#Каштру, #Шахтар, #Ворскла

Джерело - shakhtar.com.

Шахтар домінував протягом усього матчу проти Ворскли, однак не зміг втілити свою перевагу.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Луїш Каштру.

"Не здійснювали ротацію, тому що команда продемонструвала, що вона цілковито відновлена після минулого матчу. Це було засвідчено на полі. Протягом 70–75 хвилин цілком контролювали гру, завжди вдавалося відкривати зони, була варіативність як на флангах, так і в середині. Добре почали, в принципі, домінували, але, на жаль, пропустили гол. А в останні 15 хвилин уже був певний хаос: команда дещо дезорганізувалася. До цього моменту ми були дуже міцними. Хлопці продемонстрували, що вони свіжі: відчували це й до, й під час гри. Крім того, всі футболісти, яких ми мали для здійснення ротації, потренувалися лише два-три рази після коронавірусу, або це хлопці з дубля. Тож кілька факторів уплинули на те, що вийшов той самий склад.

Я невдоволений результатом. Гадаю, ніхто не любить грати внічию замість перемоги. Проте я ні на що не можу вказати пальцем своїм футболістам. Те, як ми відкривали зони, як притискали суперника, як пресингували високо, як швидко зміщувались на фланги… Певно, можливо, якби ми не грали три дні тому, були б ще кращими, однак після таких сильних емоцій, як в останньому матчі, все це забути й почати з чистого аркуша чемпіонат – завжди дуже складна місія. Я не можу сказати гравцям нічого негативного.

Актуально: Шахтар - Ворскла 1:1. Відео голів

Браку мотивації не було в жодному разі. Шахтар домінував протягом усього поєдинку. Була відмінна мобільність команди. Маркос Антоніо і Марлос чудово діяли, опорний півзахисник був плеймейкером, Тете й Соломон були дуже продуктивними, Дентіньо проходив до зон у лінії оборони суперника, крайні захисники відмінно діяли, центральні також. Я відчував команду стабільною. Ми припустилися помилки, пропустили гол, наприкінці гри, можливо, трохи відключилися, проте знову ж – домінували в матчі. Звісно, хотіли перемогти, аби вийти на перше місце, однак і Ворскла також має якість. Часом ми дивимось лише на себе й забуваємо – на інших, а це також заслуга супротивника, який чинив нам великий опір. На мій погляд, за своєю грою ми заслуговували перемоги. Можливо, за результат можна насварити команду, але не за гру. Є кілька способів оцінювання матчу: дивитися лише на результат або безпосередньо на гру та продуктивність футболістів. За продуктивністю ми були кращими, а результат – завершили з Ворсклою внічию", - відзначив Каштру.

Нагадаємо, Ворскла в меншості відібрала очки в Шахтаря в 7 турі УПЛ.

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