Максимов: Для нас нічия з Шахтарем, як перемога

Ворскла змогла досягти позитивного результату з Шахтарем попри кадрові втрати.

Про це розповів головний тренер полтавського клубу Юрій Максимов.

"У цій ситуації - результат позитивний. Ще й грали хвилин 35 в меншості, а з Шахтарем і в рівних складах важко. Зрозуміло, що команда після Реала у них втомилася, зараз думки про Інтер. А для нас ця нічия як перемога.

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Вилучення? Попереджаєш раз, ще раз. Сам гравець повинен розуміти, що у тебе жовта. Я ж не можу кричати їм постійно. Перший раз суддя пробачив, коли був фол, другий раз ні. Три гри поспіль у нас - три вилучення.

Не програли - вже добре. У нас стільки хворих, скільки було у Шахтаря. Яворський, Ребенок, Шехіч - тільки день тренувалися. Ми збирали команду, щоб хтось хоч міг на заміну вийти. Я радий за хлопців", - сказав Максимов в ефірі Футбол 1.