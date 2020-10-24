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Луческу здивував стартовим складом Динамо на матч проти Олександрії

Сьогодні 16:32 1432 0
Гармаш та Родрігес у стартовому складі Динамо на матч проти Олександрії
Луческу здивував стартовим складом Динамо на матч проти Олександрії
#Динамо, #Олександрія, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Динамо у 7 турі УПЛ прийме Олександрію.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу використовув ротацію. В обороні зіграють Попов і Сирота, а Денис Гармаш замінить Шапаренка.

Стартові склади команд:

Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Гармаш – Циганков, Буяльський, Де Пена – Жерсон.

Запасні: Бойко, Вербіч, Шепелєв, Шапаренко, Лєднєв, Андрієвський, Караваєв, Забарний, Супряга.

Актуально: Динамо - Олександрія: онлайн-трансляція матчу 7 туру УПЛ. LIVE

Олександрія: Паньків – Бондаренко, Бабогло, Мельник – Пашаєв, Дудка, Грицук, Мишенко, Задерака – Сітало, Третьяков.

Запасні: Борисенко, Стецьков, Ковалець, Безбородько, Мірошніченко, Глоба, Шастал, Гречишкін, Дубра.

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