Луческу здивував стартовим складом Динамо на матч проти Олександрії

Джерело - Чемпіон.
Динамо у 7 турі УПЛ прийме Олександрію.
Головний тренер Динамо Мірча Луческу використовув ротацію. В обороні зіграють Попов і Сирота, а Денис Гармаш замінить Шапаренка.
Стартові склади команд:
Динамо: Бущан – Кендзьора, Попов, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Гармаш – Циганков, Буяльський, Де Пена – Жерсон.
Запасні: Бойко, Вербіч, Шепелєв, Шапаренко, Лєднєв, Андрієвський, Караваєв, Забарний, Супряга.
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Олександрія: Паньків – Бондаренко, Бабогло, Мельник – Пашаєв, Дудка, Грицук, Мишенко, Задерака – Сітало, Третьяков.
Запасні: Борисенко, Стецьков, Ковалець, Безбородько, Мірошніченко, Глоба, Шастал, Гречишкін, Дубра.