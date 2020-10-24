Півзахисник Десни поділився очікуваннями перед матчем з Олімпіком

Джерело - офіційний сайт Десни.

У півзахисника Десни Владислава Огірі є спортивна злість перед матчем з його колишньою командою - Олімпіком.

Про це він заявив напередодні поєдинку.

"Олімпік не принциповий суперник, це моя сім'я - клуб, який дав мені путівку у великий футбол. Я йому вдячний. Тому у мене ніколи не було якоїсь мети щось довести", - заявив хавбек.

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"Спортивна злість є, але ця гра для мене не принципова. До того ж, багато гравців змінилося з тих пір, коли я був в клубі. Це вже нова команда", - сказав Огіря.

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