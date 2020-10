Ярмоленко та Зінченко залишилися в запасі на матч Вест Гем - Манчестер Сіті

Вест Гем Андрія Ярмоленка приймає Манчестер Сіті Олександра Зінченка в 6 турі англійської Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд і обидва українця розпочнуть матч з лави для запасних.

Here's how we line up for today's match...

How we line up in London this afternoon...



XI | Ederson, Walker, Dias, Garcia, Cancelo, Rodrigo, Gundogan, Bernardo, Mahrez, Sterling (C), Aguero.



SUBS | Steffen, Stones, Zinchenko, De Bruyne, Torres, Foden, Palmer.



📋 @HaysWorldwide

🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/srDIDLzotN