Президент Ла Ліги: Європейська Суперліга - ідея для фантазерів

Відчуття національної причетності для футболу надзвичайно важливо.

Таку думку висловив президент Ла-Ліги Хав'єр Тебас.

"Це ідеальний проект, щоб втратити гроші. Знаєте, скільки людей в Іспанії дивилося матч Динамо - Ювентус? Менше 50 тисяч. Матчі нашої Сегунди дивиться більше 50 тисяч. Матч Барси з Ейбаром збере мільйон. Відчуття національної причетності для футболу надзвичайно важливе", - заявив функціонер.

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"Що станеться в цій лізі зірок, якщо хтось стане 10-м або 15-м? Реал на 10-му місці, подивимося тоді, хто піде на Бернабеу. Багато телекомпанії сказали мені, що жодного євро не вкладуть в цей проект, тому що авдиторія стане менше. Це ідея для фантазерів, все це теорія, нереально", - підсмував Тебас.