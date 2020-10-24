У РПЛ уточнили, що на арбітра напав представник Ахмата, рефері завдали кілька ударів

Суддя матчу молодіжних команд Ахмата і Спартака Богдан Головко був побитий у Грозному.

Про це повідомляє Спорт-Експресс.

Невідомі вийшли на поле і завдали судді удар в область паху, а потім стали бити його по ногах і штовхати.

Пізніше нападники зайшли в суддівську кімнату і висловлювали своє невдоволення нецензурними словами.

У РПЛ уточнили, що на арбітра напав представник Ахмата. Спільно з РФС буде проведено ретельний розгляд, винних покарають.

Нагадаємо, колишній нападник Мілана оплатить лікування гравцеві, якого побили у Білорусі.