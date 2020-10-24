 Лідер Баварії Коман став найкращим гравцем 1 туру Ліги чемпіонів | Футбол | Champion.com.ua
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Коман - найкращий гравець 1 туру Ліги чемпіонів

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Коман - найкращий гравець 1 туру Ліги чемпіонів
#Коман, #Баварія, #Ліга чемпіонів, #Атлетіко

Джерело - Чемпіон.

Найкращим гравцем 1 туру групового етапу Ліги чемпіонів визнано вінгера Баварії Кінгслі Комана.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

У матчі проти Атлетіко (4:0) 24-річний хавбек забив два голи і віддав результативну передачу.

Француз в боротьбі за нагороду випередив Альваро Морату (Ювентус), Тете (Шахтар) і Анхеліньо (РБ Лейпциг).

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