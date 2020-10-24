Джерело - Чемпіон.
Найкращим гравцем 1 туру групового етапу Ліги чемпіонів визнано вінгера Баварії Кінгслі Комана.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
У матчі проти Атлетіко (4:0) 24-річний хавбек забив два голи і віддав результативну передачу.
August 2020: UCL final hero 👑— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 23, 2020
October 2020: MD1 Player of the Week 👑
Kingsley Coman 👏👏👏#UCLPOTW | @FTBSantander pic.twitter.com/HhlX4Pxhjh
Француз в боротьбі за нагороду випередив Альваро Морату (Ювентус), Тете (Шахтар) і Анхеліньо (РБ Лейпциг).