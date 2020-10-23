 У Києві відбувся турнір серед спортивних журналістів України | Футбол | Champion.com.ua
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У Києві відбувся турнір серед спортивних журналістів України

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У Києві відбувся турнір серед спортивних журналістів України

Джерело - Чемпіон.

У столичному Місті Спорту відбувся другий щорічний футбольний турнір Parimatch Media Cup для спортивних журналістів. Змагання були організовані Parimatch спільно з Асоціацією спортивних журналістів України. За головний трофей боролися 8 команд, 60 учасників, серед яких були представники понад 20 ЗМІ: sport.ua, segodnya.ua, football.ua, X-sport, tribuna.com, канали Футбол, ICTV, UA Перший, Kyiv Live. У зв'язку з карантинними обмеженнями змагання пройшли з усіма необхідними заходами безпеки.

Турнір, як і в минулий раз, вийшов досить напруженим. Фіналісти попереднього Parimatch Media Cup, збірна спортивних журналістів України і колектив ТК Футбол, зійшлися в півфіналі. Основний час завершився внічию 2:2, після чого команда телеканалів виграла в серії пенальті.

У фіналі ж ТК Футбол зіграв з командою tribuna.com. Перед цим суперники встигли зустрітися групі, але сильнішого не виявили, матч завершився внічию 2:2. У вирішальній же грі сильнішими виявилися телевізійники - 3:0. Також футболіст ТК Футбол Віталій Місюра отримав приз кращого гравця турніру. Кращим голкіпером був визнаний його партнер по команді Євген Кучін. Кращим бомбардиром з сімома голами став Костянтин Степанюк з tribuna.com. А як кращого тренера нагородили Андрія Сеньківа, також представника tribuna.com

Вадим Місюра, представник Parimatch: Ми знаємо, наскільки всі скучили за такими живим заходам. І було приємно провести турнір, щоб ще раз насолодитися святом футболу, відчути смак спортивної боротьби і зарядитися перемогою. Спортивна журналістика має величезне значення в розвитку спорту. У цій професії безліч справжніх патріотів своєї справи, які сьогодні показали, що не тільки вміють якісно висвітлювати спортивні події, їм самим є що показати на футбольному полі.

Валентин Щербачов (Заслужений журналіст України), збірна спортивних журналістів України: Це те що потрібно, щоб в такий непростий час тримати всіх в оптимістичній формі. Ми, представники ЗМІ, тісніше знайомимося, спілкуємося. А то ж зазвичай перетинаємося тільки по роботі. А футбол завжди об'єднує. І сьогодні Parimatch теж нас об'єднав.

Віталій Місюра, кращий гравець турніру, команда ТК Футбол: Цей турнір, відмінна можливість поспілкуватися з колегами. І ми дуже вдячні Parimatch, тому що подібний турнір помер років 10 назад, а тепер його для нас воскресили. Матчі були такі, що їх можна було і по телебаченню транслюватимуть. Емоції просто зашкалювали.

Євген Кузьменко, команда ТК Футбол: Прекрасний турнір. Класно було зустрітися зі стількома друзями. З деякими раніше грав за одну команду, а тут вже грав проти. Це як виступаєш за клуб, їдеш в збірну і граєш проти одноклубника. Дуже круто. Ми відчули справжній дух суперництва.

 

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