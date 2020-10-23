Зідан оцінив перспективи Реала у матчі з Барселоною

Матч між Реалом та Барселоною відбудеться у найкращих традиціях Ель-Класико.

Про це розповів головний тренер мадридського клубу Зінедін Зідан.

"Це найкращий момент, щоб перевернути ситуацію, тому що мова йде про завтрашній матч. Ми не підходимо до гри як жертви або щось в цьому роді. У кожного матчу своя історія. Футбол хороший тим, що ти можеш швидко змінити своє становище. Потрібно мислити позитивно.

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Ми завжди виходимо на поле, думаючи про перемогу. Часом через різних факторів все складається не так, як ми хочемо, але це не змінює наш настрій. Ми завжди граємо з мотивацією", - розповів Зідан.