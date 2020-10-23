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Гравця Тоттенгема жорстко принизили в розташуванні збірної

Сьогодні 12:09 572 0
Партнер Сержа по національній команді явно переборщив з жартом
Гравця Тоттенгема жорстко принизили в розташуванні збірної
#Тоттенгем

Джерело - Чемпіон.

Захисник Тоттенгема Серж піддався знущанням в збірній Кот-д'Івуару.

Про це повідомляє The Sun.

У Мережі з'явилося відео того, як над гравцем відверто насміхається колишній футболіст національної команди Серей Діє, який зараз працює в тренерському штабі збірної.

Той підійшов до Сержу, схопив його за горло і дав йому пару ляпасів. При цьому Діє ображав захисника і навіть назвав його брудним покидьком.

Раніше, Тоттенгем розгромив ЛАСК.

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