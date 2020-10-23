Гравця Тоттенгема жорстко принизили в розташуванні збірної

Джерело - Чемпіон.
Захисник Тоттенгема Серж піддався знущанням в збірній Кот-д'Івуару.
Про це повідомляє The Sun.
У Мережі з'явилося відео того, як над гравцем відверто насміхається колишній футболіст національної команди Серей Діє, який зараз працює в тренерському штабі збірної.
Той підійшов до Сержу, схопив його за горло і дав йому пару ляпасів. При цьому Діє ображав захисника і навіть назвав його брудним покидьком.
PTDRR Serey Die qui bolloss Serge Aurier 😂😂 pic.twitter.com/KfN3d3hwUl— Greg 🏴☠️ (@greg_229) October 19, 2020
Раніше, Тоттенгем розгромив ЛАСК.