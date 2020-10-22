Динамо Брест із Мілевським обіграло Слуцьк у чемпіонаті Білорусі

Джерело - Чемпіон.
У матчі 17 туру чемпіонату Білорусі брестське Динамо без проблем обіграло Слуцьк.
Матч завершився із перемогою Динамо з рахунком 3:1.
Українські гравці Хачеріді та Нойок вийшли у старті та провели повний матч. Артем Мілевський вийшов на заміну на 66 хвилині та отримав жовту картку наприкінці зустрічі.
Чемпіонат Білорусі
17 тур, 22 жовтня
Динамо Брест – Слуцьк 3:1 (1:1)
Голи: 1:0 – 8 Кривець, 1:1 – 34 Козлов (пен), 2:1 – 67 Тве, 3:1 – 82 Гордійчук
Нагадаємо, Мілевський отримав несподіваний варіант продовження кар’єри.