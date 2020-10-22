 Динамо Брест із Мілевським обіграло Слуцьк у чемпіонаті Білорусі | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо Брест із Мілевським обіграло Слуцьк у чемпіонаті Білорусі

Сьогодні 20:47 354 0
Динамо Брест піднялося на 4 сходинку у турнірній таблиці чемпіонату Білорусі та відстає від лідера на 6 очок
Динамо Брест із Мілевським обіграло Слуцьк у чемпіонаті Білорусі
#Динамо Брест, #Слуцьк, #Мілевський

Джерело - Чемпіон.

У матчі 17 туру чемпіонату Білорусі брестське Динамо без проблем обіграло Слуцьк.

Матч завершився із перемогою Динамо з рахунком 3:1.

Українські гравці Хачеріді та Нойок вийшли у старті та провели повний матч. Артем Мілевський вийшов на заміну на 66 хвилині та отримав жовту картку наприкінці зустрічі.

Чемпіонат Білорусі
17 тур, 22 жовтня

Динамо Брест – Слуцьк 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 8 Кривець, 1:1 – 34 Козлов (пен), 2:1 – 67 Тве, 3:1 – 82 Гордійчук

Нагадаємо, Мілевський отримав несподіваний варіант продовження кар’єри.

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