 Приватбанк вимагає у Суркіса та Динамо виплати боргу | Футбол | Champion.com.ua
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Приватбанк вимагає у Суркіса та Динамо виплати боргу

Сьогодні 20:31 512 0
Динамо може втратити значну суму коштів
Приватбанк вимагає у Суркіса та Динамо виплати боргу
#Суркіс, #Динамо

Джерело - liga.net.

Приватбанк планує відновити зобов'язання Динамо виплатити 16,7 млн доларів та Ігоря Суркіса – 150 млн гривень (близько 5 млн доларів) за кредит 2013 року.

Про це повідомляє Liga.net.

До червня 2020 року борги були закриті, оскільки в січні 2018-го банк здійснив взаємозалік боргу Ігоря Суркіса, його дочки Світлани і Динамо на суму 22 млн доларів. Вона була списана з депозитних рахунків членів сім'ї Суркісів.

Велика палата Верховного суду в червні підтвердила, що Приватбанк правомірно конвертував депозити сім'ї Суркісів під час націоналізації банку в грудні 2016-го. Тоді приводом для списання була зв'язаність Суркісів з Ігорем Коломойським.

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Це рішення Великої палати фактично анулювало взаємозалік боргу в січні 2018-го. Суркіси позбулися прав на депозити в Приватбанку, їхні зобов'язання перед банком тепер повинні бути відновлені.

Приватбанк розраховує відновити зобов'язання до кінця року. Також банк хоче повернути близько 330 млн гривень, які Суркісам виплатили у 2018-му в якості повернення депозитів. Приватбанк має звернутися до суду у цій справі до 15 червня 2021 року.

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