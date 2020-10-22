 Частина гравців Реала виступили за відставку Зідана | Футбол | Champion.com.ua
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Частина гравців Реала виступили за відставку Зідана

Сьогодні 19:17 1988 0
Зінедін Зідан може залишити Реал
Частина гравців Реала виступили за відставку Зідана
#Зідан, #Реал

Джерело - espreso.tv.

П'ять гравців Реала виступили за відставку головного тренера Зінедіна Зідана.

Про це повідомляє Diario Gol.

Не всі футболісти мадридців задоволені співпрацею з Зіданом, а деякі й зовсім хочуть, щоб француз якомога швидше пішов. Мова йде про захисника Марсело і півзахисників Тоні Крооса, Іско, Марко Асенсіо та Вінісіуса Жуніора.

Футболісти не розуміють рішення головного тренера і переконані, що француз є винуватцем ситуації, яка склалась в Реалі.

Раніше, визначились кандидати на заміну Зідану у Реалі.

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