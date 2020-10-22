Частина гравців Реала виступили за відставку Зідана

Зінедін Зідан може залишити Реал

П'ять гравців Реала виступили за відставку головного тренера Зінедіна Зідана.

Про це повідомляє Diario Gol.

Не всі футболісти мадридців задоволені співпрацею з Зіданом, а деякі й зовсім хочуть, щоб француз якомога швидше пішов. Мова йде про захисника Марсело і півзахисників Тоні Крооса, Іско, Марко Асенсіо та Вінісіуса Жуніора.

Футболісти не розуміють рішення головного тренера і переконані, що француз є винуватцем ситуації, яка склалась в Реалі.

Раніше, визначились кандидати на заміну Зідану у Реалі.